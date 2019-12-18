«Вечерний ЮУрГУ»: университет отметил день рождения ярким концертом

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-18T09:04:26+03:00

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ЮУрГУ исполнилось 76 лет. В честь этого в актовом зале состоялся праздничный концерт «Вечерний ЮУрГУ», в котором приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты вуза.

С приветственным словом к гостям обратился ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков:

— В этом году мы увеличили количество публикаций, цитирования, увеличили количество сотрудников, которые печатаются в серьезных российских и зарубежных изданиях. В этом году в 1,5 раза увеличилось количество абитуриентов-высокобалльников, которые пришли к нам учиться.

Яркую программу разнообразили выступления творческих коллективов Центра творчества ЮУрГУ. Среди них — коллектив театра танца Deepvision, оркестр народных инструментов и другие.

Традиционным мероприятием стало вручение премии «Признание ЮУрГУ-2019» тем, кто трудом, талантом и стремлением добился выдающихся результатов в своем направлении деятельности.

На протяжении всего торжественного вечера на сцене актового зала ЮУрГУ настроение создавал джазовый оркестр университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU