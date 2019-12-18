2019-12-18T09:04:26+03:00
Общество

«Вечерний ЮУрГУ»: университет отметил день рождения ярким концертом

ЮУрГУ исполнилось 76 лет
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЮУрГУ исполнилось 76 лет. В честь этого в актовом зале состоялся праздничный концерт «Вечерний ЮУрГУ», в котором приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты вуза.

С приветственным словом к гостям обратился ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков:

— В этом году мы увеличили количество публикаций, цитирования, увеличили количество сотрудников, которые печатаются в серьезных российских и зарубежных изданиях. В этом году в 1,5 раза увеличилось количество абитуриентов-высокобалльников, которые пришли к нам учиться.

Яркую программу разнообразили выступления творческих коллективов Центра творчества ЮУрГУ. Среди них — коллектив театра танца Deepvision, оркестр народных инструментов и другие.

Традиционным мероприятием стало вручение премии «Признание ЮУрГУ-2019» тем, кто трудом, талантом и стремлением добился выдающихся результатов в своем направлении деятельности.

На протяжении всего торжественного вечера на сцене актового зала ЮУрГУ настроение создавал джазовый оркестр университета.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области сократилось количество новых владельцев кредитных карт
Ад перфекциониста: в центре челябинска криво повесили гирлянды за 96 млн
Питерские врачи рассказали, как будут лечить девочку из Кургана с большим родимым пятном
Челябинцев спросят, устраивать ли катания на лошадях в центре города
Доктора, проводившую липосакцию на кухне, отправили за решетку в Магнитогорске
Снимок человека и кошки прославил челябинского фотографа
Власти опасаются, что Челябинск захлестывает «эпидемия снюса»
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019
Дорожники рассказали, как будут спасать Челябинск от снега
«Вечерний ЮУрГУ»: университет отметил день рождения ярким концертом
Жительница Челябинской области открыла казино в садовом кооперативе
Ресторатор из Челябинска попал на программу к Дудю
Врачи рассказали о состоянии девочки, потерявшей мать в ДТП с такси в Челябинске
За спортсмена-инвалида из Челябинска вступился глава Следственного комитета Бастрыкин
Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции
Жительница Челябинска наряжает елку полигональными 3D-фигурами
Водитель челябинского трамвая обнаружил в своем вагоне историческую надпись
«Такая собака не нужна»: семья из Зауралья отказалась от своего питомца, когда его сбила машина
Знаменитый челябинский ветеринар Баграт Агажанов уволился и уехал в деревню лепить пельмени
В Челябинске из-за плохого поля на футбольном стадионе завели уголовное дело
Жителя Челябинска, пытавшегося убить председателя СНТ, признали невменяемым
Обвиняемого в массовой резне в Челябинской области могут отправить в психбольницу