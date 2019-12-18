2019-12-18T09:19:14+03:00
Общество

Дорожники рассказали, как будут спасать Челябинск от снега

Сколько техники и дворников будут бороться со стихией
Ирина Фадюшина
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Город начало засыпать снегом ночьюГород начало засыпать снегом ночьюФото: Олег УКЛАДОВ
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На борьбу со снегопадом, который начался сегодня ночью, и продолжаются до сих пор, дорожники бросят 135 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Ночью дороги чистили 13 колонн техники. Следом за ними убирали снежные кучи на остановках и пешеходных переходах.

— В дневную смену будут работать 12 колонн, которые продолжат подметание проезжих частей. В бригадах ручной уборки будет задействовано 55 человек. В зависимости от ситуации выход техники будет корректироваться, — уточнили в ведомстве.

Сейчас движение в городе рабочее. Сервис «Яндекс.Пробки», оценивает ситуация на пять баллов из 10.

А между тем, в первый день нового года Челябинск может утонуть в снежных кучах. Дело в том, что нынешнего подрядчика — «Южуралмоста», договор заканчивается 31 декабря. Уже сорвался конкурс по выбору подрядчика для Металлургического района — никто не захотел работать за 433,4 млн рублей. Теперь его объявили снова. Остальные аукционы приостановлены из-за жалоб в УФАС. «Южуралмост» заявил, что в этих аукционах участвовать не будет.

В новогодние каникулы Челябинск некому будет убирать от снега?

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Отметим, что ранее в Челябинске контракты на содержание дорог разыгрывали одним большим лотом. С будущего года систему решили изменить, разбив контракт на несколько частей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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