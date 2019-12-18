Снимок человека и кошки прославил челябинского фотографа

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-18T10:26:08+03:00

Сергей Коляскин успешно участвует в национальном отборе фотоконкурса уже второй год подряд. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети.

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Фотограф Сергей Коляскин родом из Златоуста Челябинской области. Он стал победителем национального этапа престижного международного фотоконкурса Metro Photo Challenge 2019. Его снимок «Человек и кошка» был сделан в Гаване на Кубе.

Фотомастер поделился новостью в социальной сети Facebook.

— На национальном этапе в каждой стране выбирают трех призеров. Затем победители переходят в следующий раунд, где международное жюри выбирает глобального победителя. К сожалению, главный приз я не взял. Попробую в следующем году, — написал фотохудожник.

Снимок фотохудожника «Человек и кошка» был сделан в Гаване на Кубе. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети.

Жюри престижного международного конкурса отсмотрело 21895 фотографий от 12729 участников со всей планеты, рассказал сайт polit74.ru.

Друзья художника поздравили Сергея в комментариях к посту, а также оценили мастерство гуру и удивились фото, которое победило в этом конкурсе:

— Жюри большинства конкурсов любит добротные, очень хорошие, узнаваемые, без неожиданностей, фотографии с понятным содержанием. Если ты перерос этот конкурс, участвуй, ради Бога, но сильно в голову не бери, — поддержала коллегу Ирина Катаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU