2019-12-18T10:09:22+03:00
Общество

Власти опасаются, что Челябинск захлестывает «эпидемия снюса»

Регион нуждается в расширении закона о запрете продажи табачных изделий
Поделиться:
Так выглядит снюс. Фото: "Комсомольская правда".Так выглядит снюс. Фото: "Комсомольская правда".
Изменить размер текста:

В Законодательном собрании области пришли к выводу, что Челябинск на грани эпидемии распространения снюса, и поэтому срочно нужны поправки в федеральный закон о защите здоровья от табакокурения. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», госдуме будет предложено расширить пункты о запрете торговли табачными изделиями. А надзорным органам рекомендуют обратить пристальное внимание на сайты, продвигающие снюс.

— Челябинская область — не первый регион, подключившийся к борьбе с этим модным пристрастием, но наши парламентарии оказались активнее остальных, — отмечают авторы «Челябушки». — Волну подняли после скандала в челябинском лицее №35. Жевательный табак, который вызывает помутнение рассудка и прочие жуткие «побочки», там раздавали ученикам младших классов как конфеты.

Как выяснилось, эти табачные изделия продают подросткам в небольших торговых точках. Закон законом, но как быть с родителями, которые спокойно относятся к употреблению снюса детьми?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области сократилось количество новых владельцев кредитных карт
Ад перфекциониста: в центре челябинска криво повесили гирлянды за 96 млн
Питерские врачи рассказали, как будут лечить девочку из Кургана с большим родимым пятном
Челябинцев спросят, устраивать ли катания на лошадях в центре города
Доктора, проводившую липосакцию на кухне, отправили за решетку в Магнитогорске
Снимок человека и кошки прославил челябинского фотографа
Власти опасаются, что Челябинск захлестывает «эпидемия снюса»
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019
Дорожники рассказали, как будут спасать Челябинск от снега
«Вечерний ЮУрГУ»: университет отметил день рождения ярким концертом
Жительница Челябинской области открыла казино в садовом кооперативе
Ресторатор из Челябинска попал на программу к Дудю
Врачи рассказали о состоянии девочки, потерявшей мать в ДТП с такси в Челябинске
За спортсмена-инвалида из Челябинска вступился глава Следственного комитета Бастрыкин
Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции
Жительница Челябинска наряжает елку полигональными 3D-фигурами
Водитель челябинского трамвая обнаружил в своем вагоне историческую надпись
«Такая собака не нужна»: семья из Зауралья отказалась от своего питомца, когда его сбила машина
Знаменитый челябинский ветеринар Баграт Агажанов уволился и уехал в деревню лепить пельмени
В Челябинске из-за плохого поля на футбольном стадионе завели уголовное дело
Жителя Челябинска, пытавшегося убить председателя СНТ, признали невменяемым
Обвиняемого в массовой резне в Челябинской области могут отправить в психбольницу