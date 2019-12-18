Власти опасаются, что Челябинск захлестывает «эпидемия снюса»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-18T10:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Законодательном собрании области пришли к выводу, что Челябинск на грани эпидемии распространения снюса, и поэтому срочно нужны поправки в федеральный закон о защите здоровья от табакокурения. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», госдуме будет предложено расширить пункты о запрете торговли табачными изделиями. А надзорным органам рекомендуют обратить пристальное внимание на сайты, продвигающие снюс.

— Челябинская область — не первый регион, подключившийся к борьбе с этим модным пристрастием, но наши парламентарии оказались активнее остальных, — отмечают авторы «Челябушки». — Волну подняли после скандала в челябинском лицее №35. Жевательный табак, который вызывает помутнение рассудка и прочие жуткие «побочки», там раздавали ученикам младших классов как конфеты.

Как выяснилось, эти табачные изделия продают подросткам в небольших торговых точках. Закон законом, но как быть с родителями, которые спокойно относятся к употреблению снюса детьми?

ИСТОЧНИК KP.RU