2019-12-18T10:17:27+03:00
Общество

Доктора, проводившую липосакцию на кухне, отправили за решетку в Магнитогорске

Правда, совсем за другие грехи
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: кадр страшного ролика, в котором дама делает липосакцию прямо на кухне.Фото: кадр страшного ролика, в котором дама делает липосакцию прямо на кухне.
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Полтора года назад социальные сети потряс видеоролик, снятый на кухне в Магнитогорске. На нем женщина-врач делает липосакцию своей подруге. «Пластический хирург» в шапочке и медицинской маске обводит зеленым маркером жировую складку на животе, а затем берет скальпель и режет без анестезии. На днях женщину все-таки посадили. Правда, совсем за другие грехи.

На самом деле, женщина-врач когда-то работала травматологом. И не гнушалась выписывать липовые больничные. За это ее осудили и приговорили к штрафу в размере 900 тысяч рублей. Однако выплачивать штраф дама не торопилась, хотя деньжата у нее водились — не имея лицензии, женщина оказывала косметологические услуги и проводила подпольные операции. Свой бизнес ушлая дама рекламировала в социальных сетях.

— Судебный пристав-исполнитель неоднократно обращалась в суд с представлением о замене наказания на арест, но суд отказывал, так как должница на заседания не являлась. Тогда ее объявили в розыск, нашли, доставили в суд и поместили под арест на 30 суток, — сообщает пресс-служба управления ФССП России по Челябинской области.

А на днях Правобережный суд Магнитогорска заменил штраф в 900 тысяч рублей на три года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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