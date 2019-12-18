2019-12-18T10:35:33+03:00
Общество

Челябинцев спросят, устраивать ли катания на лошадях в центре города

Каждый год в праздники у стен новогоднего городка животные стоят и в сильный мороз
Ольга АНТОНОВА
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Новогодние каникулы - радость для детей и стресс для животных.Новогодние каникулы - радость для детей и стресс для животных.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«У пони длинная челка из нежного шелка, он возит тележку в такие края, где мама каталась, и папа катался, когда они были такими как я», — поется в любимом детском мультике. В кадре — очаровательная ухоженная мини-лошадка, запряженная в расписную тележку.

Но красиво только в мультике. В реальности в Челябинске каждый год творится форменное издевательство над животными. У входа в новогодний городок, со стороны Молодежного театра, выстраивается вереница лошадей и пони. В любые морозы, понурив головы, стоят животные в ожидании желающих прокататься. Стоят неподвижно — места на краю площади очень мало. Рядом — гудящий машинами проспект Ленина, вонь выхлопов… Здесь же они жуют сено, справляют естественные надобности. И хозяева не спешат вычищать территорию.

Нужен ли нам такой жестокий цирк в центре города? Или животным место в парке, где мягкая земля, свежий воздух, тишина? Где соблюдаются все правила санитарии?

До 24 декабря челябинец просят высказать свое мнение на портале электронных голосований «Активный Житель 74». Для того, чтобы высказаться, нужна регистрация на портале госуслуг.

Кстати, уже сейчас 631 проголосовавший (83%) сообщил, что никогда не пользовался услугой по катанию животных.

541 человек (71,5% проголосовавших) заявляет, что лошадям и пони не место на площади Революции у новогоднего городка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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