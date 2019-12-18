2019-12-18T10:58:59+03:00
Общество

Питерские врачи рассказали, как будут лечить девочку из Кургана с большим родимым пятном

Случай маленькой Вики они считают самым тяжелым в России
Ирина ГОЛЛАЙ
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Маленькая Вика совершенно здорова. Но родимое пятно может переродиться в рак. Фото: из личного архива Хвостанцевых.Маленькая Вика совершенно здорова. Но родимое пятно может переродиться в рак. Фото: из личного архива Хвостанцевых.
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Вику Хвостанцеву из Кургана отказались лечить в родном городе. У семимесячного ребенка огромный невус на спинке и много мелких родимых пятен на ручках, ножках, на голове. Искать врачей, готовых помочь их дочери, родители стали сами. Сначала откликнулись только Израиль и Краснодар, тут за лечение попросили десятки миллионов рублей.

После огласки истории в СМИ Хвостанцевым удалось найти клинику в Санкт-Петербурге, где девочку будут лечить бесплатно, по полису ОМС. В эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале медики рассказали, почему девочка родилась необычной и как они будут исправлять ситуацию.

— Болезнь Вики не связана с генетикой, она не передается по наследству. Судя по всему, в первые два месяца беременности, когда закладываются нервная трубка и кожные покровы, мама испытала воздействие какого-то фактора: радиации, вируса. Произошло поражение кожных покровов с образованием сильной пигментации, — говорит заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Педиатрического университета Санкт-Петербурга Дмитрий Купатадзе.

По словам доктора, такие дети в России не редкость, и им помогают. Если пятно большое, под кожу устанавливают эспандер, который растягивает ткани. Потом лишнюю кожу с родимым пятном потом отрезают.

— Случай Вики экстраординарный из-за слишком большого объема поражения, — говорит Купатадзе. — Сначала девочку нужно тщательно обследовать, а потом выбирать тактику, привлекая онкологов, косметологов, пластических хирургов, уролога… Лечение будет долгим, но оно будет бесплатным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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