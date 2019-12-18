2019-12-18T11:08:45+03:00
Общество

В Челябинской области сократилось количество новых владельцев кредитных карт

О причине говорят эксперты
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Национальное бюро кредитных историй зафиксировало в Челябинской области резкое падение потребления кредитных карт. По данным на ноябрь 2019 года, оно сократилось на треть. Выдано 22 624 новые кредитные карты, что меньше на 30,8%, чем в прошлом году.

— Банки стали более осторожно и тщательно подходить к кредитованию граждан. Это произошло после введения показателя долговой нагрузки, — приводит мнение специалистов Национального бюро сайт «Южноуральская панорама».

Впрочем, кредитное затишье может быть лишь временным явлением, а новогодние праздники снова заставят южноуральцев обратиться в финансовые организации за займами на кредитках.

Челябинский юрист и арбитражный управляющий Вячеслав Курилин прокомментировал:

— Возможно, это связано с тем, что Челябинская область входит в первую российскую десятку по количеству банкротов физических лиц. Очевидно, что самое большое количество — это Москва, Московская область, Питер, Екатеринбург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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