2019-12-18T11:53:02+03:00
Общество

С главного дорожного подрядчика Челябинска требуют миллиард рублей

Рассказываем, кому задолжал «Южуралмост»
Ирина Фадюшина
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А между тем, у горожан накопилось множество претензий к «Южуралмосту»А между тем, у горожан накопилось множество претензий к «Южуралмосту»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение Челябинского арбитражного суда о взыскании долгов банкрота ЗАО «Южуралавтобан» с его «дочек» — АО «Южуралмост» и ООО «Технопарк».

— Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения, — говорится в решении суда, опубликованном сегодня.

Иск на 1,3 млрд рублей предъявила налоговая. По мнению ФНС, предприятия из Магнитогорска являются взаимозависимыми, а дочерние компании были созданы для передачи бизнеса «по наследству».

Отметим, что «Южуралмост» выигрывал тендеры на ремонт и обслуживание дорог в течение нескольких лет. В этом году антимонопольная служба признала сговор дорожников и властей. Оказавшиеся в эпицентре скандала губернатор Борис Дубровский и глава регионального Миндортранса Дмитрий Микулик лишились своих должностей.

А между тем, в последний день года у «Южуралмоста» истекает срок контракта. В это году власти города решили покончить с дорожными монополиями и разбили один большой лот на четыре: от 406 до 512 млн рублей. Уже сорвался конкурс по выбору подрядчика для Металлургического района и его пришлось объявить снова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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