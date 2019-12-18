2019-12-18T15:08:41+03:00
Общество

«Где у нас такая улица?»: челябинцев рассмешила опечатка на трамвае

Транспортники прокомментировали ситуацию
Ирина Фадюшина
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Фото: читатель КП-ЧелябинскФото: читатель КП-Челябинск
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В Челябинске «появилась» новая улица — Артиллирейская. На карте ее нет, зато есть в рекламе на транспорте. Опечатку в слове заметили внимательные горожане.

— Интересно, где у нас в Челябинске такая улица есть — АртиллИрЕйская? Смешно и глупо! — пишет читатель КП-Челябинск.

Мы связались с рекламным отделом «ЧелябГЭТ», который занимается размещением баннеров на трамваях и троллейбусах. Они проверили макет и сказали, что ошибка действительно есть.

—Этот макет разрабатывали не мы — его предоставил клиент. Типичная опечатка дизайнеров. Они проглядели, и у нас никто не заметил, — констатировали в рекламном отделе. — Передадим информацию клиенту. Он будет решать, что сделать дальше: исправить или оставить. Если бы опечатку допустили мы, то, конечно, сразу бы переделали. В подобных случаях просто переклеивают буквы.

А между тем, к Новому году в челябинский электротранспорт украсили новогодней иллюминацией. Праздничные трамваи уже вышли на маршруты №3, 15, 16, 22, троллейбусы — № 12, 10, 26. Гирлянды будут включать в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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