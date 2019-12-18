ВТБ обновил флагманский офис в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-18T12:55:15+03:00

Отделение стало универсальным – теперь в нем могут обслуживаться как корпоративные, так и частные клиенты банка

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ВТБ представил екатеринбургским клиентам обновленный флагманский офис по адресу ул. Маршала Жукова, 5. Отделение стало универсальным – теперь в нем могут обслуживаться как корпоративные, так и частные клиенты банка, в том числе сегмента «Привилегия». Дизайн и навигация в интерьере усовершенствованы по современным стандартам бренда ВТБ.

В офисе «На Маршала Жукова» установлены два новых банкомата, оснащенные бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга, обеспечивающей бесперебойный доступ к наличным. При входной группе круглосуточно работают еще два устройства самообслуживания. Кроме того, к услугам посетителей – четыре кассовых окна, переговорные комнаты и обновленная зона обслуживания, спроектированная с учетом наиболее комфортного клиентского опыта.

Фото: ВТБ

В отделении розничным клиентам доступно оформление кредитных продуктов, счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, оформить заявку на финансирование, эквайринг, бизнес-карту, а также получить консультацию по широкому перечню услуг для корпоративных клиентов.

Кроме того, офис подключен к Единой биометрической системе и позволяет сдать образцы лица и голоса, что в перспективе позволит получить максимум дистанционных услуг.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, подчеркнул: «Важно, чтобы клиенту было легко с нами как в цифровой среде, так и в отделениях. Банковский офис сейчас преображается и становится не просто точкой продаж, а удобным местом встречи, где можно в приятной обстановке получить углубленную консультацию и решить те вопросы, для которых недостаточно дистанционных сервисов. Именно в этой логике мы преобразовали центральное отделение ВТБ в Екатеринбурге, которое теперь стало современным, универсальным и технологичным».

Фото: ВТБ

Офис «На Маршала Жукова» работает с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Сеть ВТБ в Свердловской области насчитывает 48 офисов и является третьей по величине в стране среди регионов присутствия банка. Количество активных клиентов банка на Среднем Урале превышает 370 тысяч.