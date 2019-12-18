В Челябинской области обнаружен труп мужчины
Во вторник, 17 декабря, в одном из районов города Троицка Челябинской области обнаружен труп мужчины. Тело местного жителя с огнестрельным ранением найдено около автодороги.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Следователями будут установлены лица, причастные к совершению преступления, сообщает сайт «Медиазавод».
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ИСТОЧНИК KP.RU