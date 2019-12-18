В Курганской области вынесли приговор лжегазовщикам, которые обманывали стариков
В Шадринске на скамье подсудимых оказались четыре лжегазовщика, которые обманом заставляли местных пенсионеров устанавливать в своих квартирах газосигнализаторы.
— Больше года, с января 2017 по апрель 2018, аферисты ездили по всей курганской области и, представляясь работниками газовой службы, предлагали старикам установить газоанализатор за 7-15 тысяч рублей. Хотя реальная стоимость таких приборов в несколько раз меньше. Иногда они выдавали себя за медиков и убеждали пенсионеров купить лечебное белье или лечебные аппараты. Их тоже продавали по завышенным ценам.
— Сумма ущерба, который нанесли аферисты, превысила 220 тысяч рублей. Шадринский районный суд приговорил их к реальным срокам, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Организатор преступной группы получил 5 лет колонии общего режима, а его соучастники сроки поменьше — от трех до четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU