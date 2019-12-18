2019-12-18T14:38:53+03:00
Общество

Чиновники не знают, кто будет убирать снег в самом крупном районе Челябинска на новогодних каникулах

С 1 по 10 января Металлургический район может остаться без подрядчика
Ирина Фадюшина
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Подрядчика будут выбирать после новогодних праздниковПодрядчика будут выбирать после новогодних праздниковФото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за сорванного конкурса по выбору подрядчика для уборки снега в Металлургическом районе чистить дороги в январе будет некому. До 10 января будут принимать заявки, еще какое-то время понадобится на заключение контракта и другие бюрократические процедуры.

Журналист КП-Челябинск направил официальный запрос в управление дорожных работ, но ответ ясности не внес.

— В настоящее время предполагается несколько вариантов решения данного вопроса. Какой именно будет выбран — решится в ближайшее время с подрядной организацией, — говорится в официальном ответе ведомства.

В мэрии уверяют, что жители самого большого района города не окажутся по уши в снегу.

— Будут предприняты все меры для уборки снега, — прокомментировал Начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

Напомним, 31 декабря у подрядчика-монополиста АО «Южуралмост» заканчивается срок контракта. В компании заявили, что не будут принимать участие в новых аукционах.

В новогодние каникулы Челябинск некому будет убирать от снега?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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