Чиновники не знают, кто будет убирать снег в самом крупном районе Челябинска на новогодних каникулах
Из-за сорванного конкурса по выбору подрядчика для уборки снега в Металлургическом районе чистить дороги в январе будет некому. До 10 января будут принимать заявки, еще какое-то время понадобится на заключение контракта и другие бюрократические процедуры.
Журналист КП-Челябинск направил официальный запрос в управление дорожных работ, но ответ ясности не внес.
— В настоящее время предполагается несколько вариантов решения данного вопроса. Какой именно будет выбран — решится в ближайшее время с подрядной организацией, — говорится в официальном ответе ведомства.
В мэрии уверяют, что жители самого большого района города не окажутся по уши в снегу.
— Будут предприняты все меры для уборки снега, — прокомментировал Начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов.
Напомним, 31 декабря у подрядчика-монополиста АО «Южуралмост» заканчивается срок контракта. В компании заявили, что не будут принимать участие в новых аукционах.
В новогодние каникулы Челябинск некому будет убирать от снега?
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ИСТОЧНИК KP.RU