Хит Лолиты исполнила слепоглухая актриса из Челябинска

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-18T14:48:32+03:00

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Наталья Залевская — «женщина, которая поет руками» — живет в Челябинске. В детстве лишилась слуха, а потом потеряла зрение. Недавно она записала клип, в котором исполнила песню Лолиты «Раневская» на жестовом языке.

Видео уже собрало несколько десятков тысяч просмотров и тысячи лайков. Наталья сделала посвящение «Лолите с любовью!» и призналась журналистам 74.ru, что сначала ей песня не понравилась:

— Когда я впервые ее услышала, схватилась за голову. Потом я несколько дней слушала, слушала, примеряла на себя образ Раневской, читала про нее, пыталась вникнуть в голос Лолиты и манеру ее исполнения.

Чтобы правильно донести смысл песни до не слышащих людей, певице потребовалась консультация подруги — специалиста по русскому языку. Например, Лолита поет: «Дай, докурю». Если говорить жестами, то дословно получается просто — «дай закурить».

Наталья сообразила, что надо эту фразу переделать, поэтому спела руками: «Ты подожди, у меня, может быть, это последняя сигарета».

— Самая сложная фраза для меня была «похороните меня за плинтусом». Я читала книгу Санаева, пыталась понять (так называется повесть приемного сына режиссера Ролана Быкова — Павла Санаева — прим.ред). В моем понимании, это просьба человека о том, чтобы в памяти он остался незаметным, но рядом со своими близкими,— цитирует слова Натальи сайт Hornews.com.

Наталья Залевская - Раневская. Кавер на жестовом языке.Кавер версия песни "Раневская" на жестовом языке. Лолите с любовью! Знакомьтесь, Наталья. Она слепоглухая. В детстве из-за осложнений после болезни Наталья частично утратила слух. Полностью потеряла зрение 16 лет назад. Не представляет своей жизни без музыки. Наталья - женщина, которая поёт, но не голосом, а руками. Она живет вместе со своей семьёй в г. Челябинске и является абсолютно творческим человеком. Наталья создаёт каверы композиций на русском жестовом языке и участвует с ними в творческих фестивалях и конкурсах. Готовясь к съемкам кавера "Раневской", в потрясающем исполнении Лолиты, мы и наша подопечная даже не представляли, что эта песня станет настолько созвучна жизни нашей героини. Получился удивительный союз смысла, красоты и искренности. Исполнитель Лолита Милявская Музыка и слова Алексей Романоф Автор идеи Екатерина Рябинина Камера, монтаж Татьяна Данилова. При поддержке Благотворительного фонда "Со-единение"

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ИСТОЧНИК KP.RU