2019-12-18T15:05:01+03:00
Общество

Полсотни спасателей тушили санаторий в Челябинской области

На борьбу с огнем ушло около часа
Ирина Фадюшина
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Огонь вспыхнул в подвалеОгонь вспыхнул в подвалеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утром в среду, 18 декабря, загорелось одно из зданий санатория «Увильды». Огонь вспыхнул в подвале. К счастью, на тот момент в помещении находились два человека и они успели выскочит на улицу.

— Для ликвидации последствий пожара привлечено 56 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС — 31 человек, 10 единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило в 09:35. Ликвидировать открытый огонь удалось в 10:20. Причины устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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