В офисе челябинского омбудсмена начали проверку
После того как председателя общественной комиссии Василия Катанэ не пустили в офис уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова, в аппарате была инициирована служебная проверка.
— Выясняется, кто дал команду запрета на вход в здание, — рассказал Василий Катанэ. — Уполномоченный позвонил мне и извинился за причиненные неудобства и выразил уверенность, что такого больше не повторится. Будем работать вместе.
Кроме того, известно, что председатель ОНК и омбудсмен уже посетили изолятор №3, где обсудили жалобы осужденных. Сейчас решается вопрос о продлении сотрудничества между аппаратом уполномоченного и правозащитниками.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU