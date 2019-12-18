2019-12-18T16:19:48+03:00
Общество

В офисе челябинского омбудсмена начали проверку

Об этом стало известно от председателя ОНК
Андрей Москвичев
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Фото: пресс-служба ОНК Челябинской областиФото: пресс-служба ОНК Челябинской области
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После того как председателя общественной комиссии Василия Катанэ не пустили в офис уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова, в аппарате была инициирована служебная проверка.

— Выясняется, кто дал команду запрета на вход в здание, — рассказал Василий Катанэ. — Уполномоченный позвонил мне и извинился за причиненные неудобства и выразил уверенность, что такого больше не повторится. Будем работать вместе.

Кроме того, известно, что председатель ОНК и омбудсмен уже посетили изолятор №3, где обсудили жалобы осужденных. Сейчас решается вопрос о продлении сотрудничества между аппаратом уполномоченного и правозащитниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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