У бригад скорой помощи в Челябинске появятся тревожные кнопки

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-18T18:07:53+03:00

На вызов к ним будут приезжать росгвардейцы за 5 минут

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Бригадам скорой медицинской помощи в Челябинске на служебные планшеты установят программу для вызова наряда Росгвардии. Произойдет это в самое ближайшее время. Об этом, 18 декабря, на встрече с сотрудниками сообщили чиновники Министерства здравоохранения Челябинской области и горздрава.

Медикам рассказали, что Росгвардия будет приезжать на помощь в течении 3-5 минут.

— Мы проводили совещание, решали, кто нам может помочь. Оказалось, что в силах Росгвардии. Они оперативней полиции — их больше. Думаем, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время, — сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.

По данным горздрава, на челябинских врачей совершается около 50 нападений в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU