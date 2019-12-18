2019-12-18T18:07:53+03:00
Общество

У бригад скорой помощи в Челябинске появятся тревожные кнопки

На вызов к ним будут приезжать росгвардейцы за 5 минут
Андрей АБРАМОВАндрей Москвичев
Поделиться:
Работники скорой смогут вызвать себе помощьРаботники скорой смогут вызвать себе помощьФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Изменить размер текста:

Бригадам скорой медицинской помощи в Челябинске на служебные планшеты установят программу для вызова наряда Росгвардии. Произойдет это в самое ближайшее время. Об этом, 18 декабря, на встрече с сотрудниками сообщили чиновники Министерства здравоохранения Челябинской области и горздрава.

Медикам рассказали, что Росгвардия будет приезжать на помощь в течении 3-5 минут.

— Мы проводили совещание, решали, кто нам может помочь. Оказалось, что в силах Росгвардии. Они оперативней полиции — их больше. Думаем, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время, — сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.

По данным горздрава, на челябинских врачей совершается около 50 нападений в год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники рассказали, как решат проблему нехватки сотрудников скорой помощи в Челябинске
В Челябинске отремонтируют подстанции скорой помощи
Медики скорой помощи в Челябинске попросили вернуть детскую больницу на Северо-Западе
У бригад скорой помощи в Челябинске появятся тревожные кнопки
В офисе челябинского омбудсмена начали проверку
Главная елка в Челябинске вошла в топ-30 новогодних красавиц России
Полсотни спасателей тушили санаторий в Челябинской области
Хит Лолиты исполнила слепоглухая актриса из Челябинска
Чиновники не знают, кто будет убирать снег в самом крупном районе Челябинска на новогодних каникулах
Муж погибшей в лобовой аварии с такси жительницы Челябинска рассказал свою версию ДТП
ВТБ обновил флагманский офис в Екатеринбурге
В Курганской области вынесли приговор лжегазовщикам, которые обманывали стариков
В Челябинской области обнаружен труп мужчины
«Где у нас такая улица?»: челябинцев рассмешила опечатка на трамвае
В Челябинске взамен вырубке деревьев бору прибавят 54 гектара леса
С главного дорожного подрядчика Челябинска требуют миллиард рублей
В Челябинской области сократилось количество новых владельцев кредитных карт
Ад перфекциониста: в центре Челябинска криво повесили гирлянды за 96 млн