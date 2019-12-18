У бригад скорой помощи в Челябинске появятся тревожные кнопки
Бригадам скорой медицинской помощи в Челябинске на служебные планшеты установят программу для вызова наряда Росгвардии. Произойдет это в самое ближайшее время. Об этом, 18 декабря, на встрече с сотрудниками сообщили чиновники Министерства здравоохранения Челябинской области и горздрава.
Медикам рассказали, что Росгвардия будет приезжать на помощь в течении 3-5 минут.
— Мы проводили совещание, решали, кто нам может помочь. Оказалось, что в силах Росгвардии. Они оперативней полиции — их больше. Думаем, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время, — сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.
По данным горздрава, на челябинских врачей совершается около 50 нападений в год.
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ИСТОЧНИК KP.RU