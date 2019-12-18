Медики скорой помощи в Челябинске попросили вернуть детскую больницу на Северо-Западе
Сотрудники скорой помощи попросили у чиновников построить или возродить детскую больницу на Северо-Западе Челябинкска. Обращение прозвучало в ходе плановой встречи работников городских подстанций с представителями Министерства здравоохранения и горздрава.
— Представляете, сколько занимает транспортировка ребенка с Чичерина в Ленинский, на Рылеева — АМЗ или в Металлургический район? Бригада два часа тратит на такие вызовы, — рассказала в ходе встречи одна из фельдшеров.
— Не только Северо-Запад, Чурилово тоже страдает. Город развивается. Эти вопросы будут решаться. Когда была детская на Куйбышева — № 4 — педиатрическое и гастроотделение. Закрылось еще в СССР, — ответила начальник Управления здравоохранения Челябинкска Наталья Горлова.
Руководитель отметила, что вопрос о строительстве медицинских объектов поднимается постоянно.
— Сегодня эти вопросы остро стоят перед руководством города и области. Мы будем ратовать за их решение, — добавила Горлова.
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ИСТОЧНИК KP.RU