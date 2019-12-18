В Челябинске отремонтируют подстанции скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-18T17:51:48+03:00

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Центральную и Курчатовскую подстанции скорой помощи ждет ремонт. Об этом на встрече с медиками рассказала начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

— В качестве подарка к Новому году, я согласовала также ремонт на подстанциях в Советском районе и Новосинеглазово. А в 2021 году запланирован ремонт подстанций в Металлургическом районе и при ОКБ №3 на Северо-Западе, — сказала Горлова.

Также начальник горздрава сообщила, что в ближайшие месяцы проблема санитарного транспорта будет полностью решена. Деньги на это выделили в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

— Кроме того, чтобы в будущем не было старых машин, с 2021 года мы запускаем целевую программу обновления автопарка. Машины будут регулярно заменяться, — добавила Горлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU