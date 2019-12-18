2019-12-18T18:05:24+03:00
Общество

Чиновники рассказали, как решат проблему нехватки сотрудников скорой помощи в Челябинске

К работе будут привлекать больше молодых специалистов
Андрей АБРАМОВАндрей Москвичев
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За минувший год, убыль и прирост сотрудников почти сравнялисьЗа минувший год, убыль и прирост сотрудников почти сравнялисьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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18 декабря на встрече чиновников областного Минздрава и Управление здравоохранения Челябинска с работниками подстанций скорой помощи, сотрудники пожаловались на нехватку кадров. По слова рядовых фельдшеров, они вынуждены нарушать регламент в 2 часа на несрочные вызовы, потому что не хватает рабочих рук.

— Есть города в области, где этот вопрос острее, чем в Челябинске. Разрабатывается кадровая стратегия, например, работаем с университетом, чтобы привлекать специалистов. Плотно идет работа с колледжами, — ответил на жалобу главврач станции скорой медицинской помощи Александр Васильев.

За минувший год, на подстанции скорой помощи в Челябинске пришли 120 новых сотрудников, но 130 человек ушли.

— Поймите, что среди них есть те, кто ушел по инвалидности, кто-то по болезни. Кроме того, люди уезжают работать в область, потому что там дают подъемные — 1 миллион врачам и 500 тысяч фельдшерам. В этом году в 2 раза будет увеличен прием в колледжах на лечебные отделы. Когда к вам приходят на работу студенты — не нужно их отпугивать. А то некоторые сотрудники начинают устрашать как тяжело работать. У нас же есть институт наставничества, старшие фельдшера как мамы за новичками ходят, — обратился к работникам подстанции Васильев.

Кроме того, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отметил, что сегодня молодой сотрудник получает 28 тысяч рублей, если работает на одной ставке, и 39 тысяч, если на полторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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