Чиновники рассказали, как решат проблему нехватки сотрудников скорой помощи в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-18T18:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

18 декабря на встрече чиновников областного Минздрава и Управление здравоохранения Челябинска с работниками подстанций скорой помощи, сотрудники пожаловались на нехватку кадров. По слова рядовых фельдшеров, они вынуждены нарушать регламент в 2 часа на несрочные вызовы, потому что не хватает рабочих рук.

— Есть города в области, где этот вопрос острее, чем в Челябинске. Разрабатывается кадровая стратегия, например, работаем с университетом, чтобы привлекать специалистов. Плотно идет работа с колледжами, — ответил на жалобу главврач станции скорой медицинской помощи Александр Васильев.

За минувший год, на подстанции скорой помощи в Челябинске пришли 120 новых сотрудников, но 130 человек ушли.

— Поймите, что среди них есть те, кто ушел по инвалидности, кто-то по болезни. Кроме того, люди уезжают работать в область, потому что там дают подъемные — 1 миллион врачам и 500 тысяч фельдшерам. В этом году в 2 раза будет увеличен прием в колледжах на лечебные отделы. Когда к вам приходят на работу студенты — не нужно их отпугивать. А то некоторые сотрудники начинают устрашать как тяжело работать. У нас же есть институт наставничества, старшие фельдшера как мамы за новичками ходят, — обратился к работникам подстанции Васильев.

Кроме того, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отметил, что сегодня молодой сотрудник получает 28 тысяч рублей, если работает на одной ставке, и 39 тысяч, если на полторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU