2019-12-18T18:26:34+03:00
Общество

Воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты» продемонстрируют свои достижения на открытом уроке

21 декабря на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится открытый урок программы «Лыжи мечты. Горы равных возможностей»
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«Лыжи мечты. Горы равных возможностей» — социальный проект, который реализуется в Челябинской области уже в течение пять лет. Проект направлен на улучшение общего физического и эмоционального состояния детей с особенностями развития здоровья, такими как: диагноз ДЦП (детский церебральный паралич), аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха. Программа «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» реализуется на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» некоммерческой организацией Национальный парк спорта и туризма. За время реализации программы более 500 детейпрошли реабилитационный курс при поддержке опытных инструкторов.

С 15 по 21 декабря на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» проходит лагерь «Лыжи мечты». Дети дважды в день занимаются с инструктором на лыжах, занимаются йогой, посещают хаски-центр и катаются на тюбингах.

21 декабря состоятся показательные выступления воспитанников программы «Лыжи мечты», которые проходят курс в лагере. Мероприятие соберет представителей городов Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Троицка, Челябинска, Южноуральска, Снежинска. В программе заезды участников, детский праздник, чаепитие и подарки для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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