2019-12-18T19:39:45+03:00
Общество

Многоэтажный дом в центре Челябинска полгода живет без горячей воды

Однако чиновники не признают его плачевное состояние
Андрей Москвичев
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Фото: предоставлено подписчикомФото: предоставлено подписчиком
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В редакцию КП-Челябинск обратилась жительница дома Российская, 27. Анастасия Бургард-Супрун рассказала, что в доме нет горячей воды с 9 июня. Да и внешний вид жилья оставляет желать лучшего. Несмотря на это городские власти не хотят признавать здание аварийным.

— Мы обращались во все инстанции, чтобы обратили внимание на наш дом, где люди живут в невыносимых условиях: замыкается проводка, валится штукатурка, в подъезде лужи. Но, отовсюду приходят ответы, что все хорошо, можно жить, — рассказала Анастасия.

Фото: предоставлено подписчиком

Фото: предоставлено подписчиком

По словам жительницы, проблемы с водой начались из-за плохого состояния бойлера. Сейчас управляющая компания просит 60 тысяч рублей на его замену, однако для решения необходимо провести собрание собственников, о дате которого жильцов не предупредили. Сотрудники Госжилинспекции подтвердили, что дом на Российской не является аварийным.

Фото: предоставлено подписчиком

Фото: предоставлено подписчиком

— Дом находится в очереди на капремонт, в который также входит замена бойлера. Планируется его провести в 2021 году. Сейчас жители могут или созвать собрание, или дождаться капремонта дома, — гласит ответ ГЖИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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