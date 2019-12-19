Челябинских феминисток возмутила пошлая снегурочка, зазывающая в сауну

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-19T07:16:53+03:00

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Ни одно декольте не пропустят. Мы сейчас не о бабниках, а о челябинских феминистках. Они подмечают на городских улицах рекламу, на которой изображены сексуальные девушки, и выступают против таких баннеров. В преддверии Нового года на глаза феминисткам попалась красотка в одежде, стилизованной под традиционные наряды Деда Мороза или Санта Клауса. Эдакая снегурочка рекламировала сауну.

— Откровенно одетая девушка приглашает посетителей провести в сауне Новый год. Яркий пример объективации — женщина представлена как сексуальное украшение, а не полноправная участница развлечения. Тело женщины выставлено как приманка для посетителей. Кроме того, подача заставляет задуматься: а не скрывается ли под личиной сауны очередной бордель? — написали участницы «Челябинской Феминистской Агитгруппы».

Ранее челябинские феминистки выступали против спа-салонов для мужчин, под прикрытием которых работают бордели. Активистки расставляют в школах Челябинска коробочки помощи для девочек. А еще после нашей публикации о выступлении дам против суши-бара, его проверили ФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU