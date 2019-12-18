Жители Челябинска смогут оценить качество ремонта дорог
Портал «Госуслуг» обзавелся приложением-компаньоном, которое позволяет отслеживать ремонт дорог в своем регионе. Сервис «Госуслуги. Дороги» позволяет оставить свое мнение о проведенной на участках работе.
Приложение представляет собой интерактивную карту региона, где указаны ремонтируемые или уже отремонтированные дороги. Каждый зарегистрировавшийся пользователь «Госуслуг» может посмотреть участок до и после работ, а также оставить свое мнение о нем.
— При реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам принципиально нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна на принимаемые усилия, — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов.
Приложение уже доступно в Google Play и App Store.
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ИСТОЧНИК KP.RU