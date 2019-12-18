2019-12-18T19:45:05+03:00
Общество

Жители Челябинска смогут оценить качество ремонта дорог

Интерактивная карта доступна для Android и iPhone
Андрей Москвичев
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Фото: Администрация ЧелябинскаФото: Администрация Челябинска
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Портал «Госуслуг» обзавелся приложением-компаньоном, которое позволяет отслеживать ремонт дорог в своем регионе. Сервис «Госуслуги. Дороги» позволяет оставить свое мнение о проведенной на участках работе.

Приложение представляет собой интерактивную карту региона, где указаны ремонтируемые или уже отремонтированные дороги. Каждый зарегистрировавшийся пользователь «Госуслуг» может посмотреть участок до и после работ, а также оставить свое мнение о нем.

— При реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам принципиально нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна на принимаемые усилия, — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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