Вместо елки — шаурма: в Челябинской области срубили дерево ради очередного киоска

СЕГОДНЯ 04:36 2019-12-19T04:36:43+03:00

Причем, в паре метров от него стоит точно такой же

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Елка — символ Нового года. Но это ее не спасло, и перед праздниками в Миассе вырубили большое здоровое дерево, чтобы поставить на его месте киоск с шаурмой.

— Вопрос такой: нашему городу так уж необходимы сарайчики с шаурмой? Ради него вырубили на остановке «Ул. Жуковского» красавицу елку. Хотя в 10 метрах уже стоит такой же киоск. Куда ни глянь- шаурма! Больше есть нечего? — возмутилась в группе «Свободный Миасс» Тамара Власова.

Есть спрос — будет и предложение, говорят.

— Если не хотите, чтобы это размножилось, как тараканы, то завязывайте есть не очень свежее куриное мясо, завернутое в лаваш, — прокомментировал Олег Васильев.

Но у жителей Миасса есть вопрос: законен ли этот киоск. Напомним, в Челябинске люди активно борются с подобными самовольно поставленными ангарами.

В администрации Миасса прокомментировали расплывчато:

— В настоящее время разработаны правила благоустройства территории Миасского городского округа. Отдел инвестиций малого бизнеса администрации МГО будет следить за выполнением данных правил. Кроме того, специалисты по вопросам торговли общественного питания и бытовых услуг следят за законностью установки НТО (нестационарных торговых объектов - прим. автора).

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ИСТОЧНИК KP.RU