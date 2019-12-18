2019-12-18T20:08:03+03:00
Общество

МФЦ Челябинска перед Новым годом меняет режим работы

Если вы заказали себе документы — ознакомьтесь с часами работы
Андрей Москвичев
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Многофункциональные центры «Мои документы» сокращают рабочее время из-за приближающихся новогодних праздников. Если вы планируете заказать или готовитесь забрать документы из МФЦ, обратите внимание на измененный график работы.

— 28 декабря, в субботу, прием заявок будет осуществляться до 19-00. 31 декабря, во вторник, время приема граждан будет сокращено до 14-00, — сообщили в администрации Челябинска.

Работу в полном режиме многофункциональные центры начнут с 9 января.

СПРАВКА КП:

Узнать о часах работы Многофункциональных центров города Челябинска можно в самих офисах:

А также по телефону информационно-справочной службы: 8(351) 211-08-92 и на сайте учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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