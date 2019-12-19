Антикоррупционное дело экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского отправили на проверку

СЕГОДНЯ 06:34 2019-12-19T06:34:13+03:00

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Дело бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского передали в Главное управление экономической безопасности и противодействии коррупции МВД России на дополнительную проверку. Об этом со ссылкой на ГУЭБиПК МВД России сообщил лидер челябинского отделения парии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

— Делом займется управление МВД по борьбе с коррупцией. Дополнительная проверка означает, что все материалы будут изучены повторно, — говорит Щербаков. Да и местный ЦАП доведет эту «историю» до логического финала. Ведь за четыре года конкуренция в сфере дорожного строительства на Южном Урале была фактически уничтожена. Виновные должны понести наказание и возместить бюджету ущерб, — говорит Щербаков.

В понедельник, 16 декабря, Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС, согласно которому Бориса Дубровского, Министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также компанию «Южуралмост» признали виновными в сговоре на торгах. Однако Антимонопольная служба России заверила, что оспорит позицию Арбитражного суда.

Бывшего главу Челябинской области подозревают в хищении более 20 миллиардов рублей бюджетных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU