В Челябинске месяц ищут девочку с красными волосами
Уже месяц в Челябинске ищут школьницу с красными волосами — 15-летнюю Светлану Титову. Однажды утром школьница ушла из дома по улице Мамина, но домой уже не вернулась.
В сентябре девочка также сбегала от мамы. Но тогда ее очень быстро нашли. Близкие надеются, что и на этот раз ничего плохого не произошло. Возможно, кто-то из горожан заметит девочку в каком-либо ТРК или большом магазине Челябинска.
Листовка отряда "Легион-Спас".
Девочка невысокого роста (155 см), среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, месяц назад были покрашены в красный цвет.
На школьнице была парка зеленого цвета, на капюшоне — розовый мех. Одета девочка в серую кофту и в сини джинсы, на ногах укороченные черные сапоги.
Если вы видели эту девочку, позвоните в любой отдел полиции или в отряд «Легион-Спас» по телефону: 8 (351) 2-777-911.
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ИСТОЧНИК KP.RU