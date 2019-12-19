В новом году вернутся штрафы за просрочку «электрических» платежей

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-19T07:44:36+03:00

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Как сообщают в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», компания на сегодня является единственной ресурсоснабжающей организацией, не предъявляющей потребителям штрафы за просрочку платежа. Такое решение руководство приняло на время переходного периода после смены гарантирующего поставщика (с июля 2019 года), чтобы жители разобрались в происходящих изменениях. Но в 2020 году эту меру возобновят.

В настоящий момент долги за несколько месяцев накопили более 15 тысяч южноуральцев. Всем, кто решит распрощаться с долгами до 31 декабря, пени начислять не будут. Тем же, кто не оплатит задолженность до Нового года, предъявят штрафы за все предыдущие периоды.

«Уралэнергосбыт» напоминает, что установленный законодательством срок оплаты — до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если абонент частично или полностью не оплатил потребленную электроэнергию в течение 31 дня, следующего за этой датой, ему может быть начислен штраф за просрочку платежа в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования. Если оплата не поступит и дальше — через 91 день размер пени увеличивается до 1/130 ставки.

Формула для расчета пени следующая:

Пени = Сумма просроченной задолженности x Количество дней просрочки x 1/300 (свыше 91 дня 1/130) x Ставка рефинансирования на день фактической оплаты.

Просмотреть историю начислений и оплат или узнать о задолженности можно в личном кабинете «Уралэнергосбыт». Вход доступен через сайт компании URALSBYT.RU или по QR-коду размещенному на последней квитанции. Подробные инструкции, как зарегистрироваться в личном кабинете, доступны на сайте, в разделе «Клиентам», «Личный кабинет» и на официальных страницах «Уральской энергосбытовой компании» в социальных сетях. Для корректных начислений нужно ежемесячно передавать показания в срок. До 23 декабря — через платежные системы, до 25-го — в личном кабинете и по телефону-автоответчику 8-800-1000-172.

Оплату можно осуществить:

1. В пунктах приема платежей Системы «Город»;

2. В сервисах ПАО «Сбербанк России»:

— через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»,

— интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,

— услуга «Автоплатеж»,

— офисы и терминалы;

3. В офисах и терминалах ПАО «Челиндбанк»;

4. В почтовых отделениях Челябинска и Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU