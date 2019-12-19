2019-12-19T09:47:30+03:00
Общество

В Челябинске испытают еще один низкопольный трамвай европейского уровня

На этот раз он от корпорации «Ростех»
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинск получит новый трамвай.Челябинск получит новый трамвай.
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Челябинск берет на пробу еще один современный низкопльный трамвай, сообщает корпорация «Ростех».

Впервые вагон модели 71-415 был представлен на Международной выставке «Иннопром-2018». Сегодня его производитель — предприятие «Уралтрансмаш» — активно предлагает свою продукцию в регионы России. Новый трамвай уже прошел испытания на улицах Екатеринбурга и теперь едет к нам.

Трамвай 71-415 называют машиной европейского уровня.

— Его дизайн проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям эргономики и удобства пользования, — замечают в «Ростехе».

А еще он — низкопольный, то есть доступен для инвалидов и мам с колясками.

До этого в Челябинске неудачей закончились испытания трамвая из Усть-Катава. Вагон не раз застревал посреди пути и становился причиной пробок на улицах Челябинска. До этого он не выдержал испытания в Самаре. В итоге трамвай вернули производителю в Усть-Катав. Но похоже, дело не в качестве вагонов, а в инфраструктуре. В Челябинске очень старые рельсы и провода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если заметили новый трамвай на улицах города, присылайте нам фото, делитесь своими впечатлениями:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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