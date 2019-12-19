2019-12-19T09:12:33+03:00
Происшествия

Промокшая штукатурка обрушилась на кроватки детей в Челябинске

И за это никто не ответит
Лидия ПЕСКОВА
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Аварийка на вызов семьи не поехала.Аварийка на вызов семьи не поехала.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Молодая семья из Челябинска проснулась ночью от криков детей: с потолка на их кроватки летели куски сырой штукатурки.

По словам матери Анастасии, еще в субботу в доме на улице Отечественная, 3, прорвало трубу. В квартире, где живут дети, несколько дней капало с потолка. Но коммунальщики не торопились устранять аварию. В итоге деревянный потолок промок, начала отслаиваться штукатурка. Она не выдержала веса наклеенной потолочной плитки и рухнула вниз.

— Детей чуть не убило! — говорит Анастасия.

Штукатурка падала на детские кроватки. Фото: героя публикации.

Штукатурка падала на детские кроватки. Фото: героя публикации.

В январе этого года еще один ветхий дом по улице Отечественной, 15, в Ленинском районе города прославился еще одним коммунальным скандалом. Жилец пытался открыть дверь в свою комнату в коммуналке, но обрушилась внутренняя стена. Сначала управляющая компания отказывалась ремонтировать стену, ссылаясь на то, что хозяин снес ее специально. Но после вмешательства активистов привела квартиру в божеский вид.

Дом № 3, где на детей обрушилась штукатурка, не обслуживается вообще, он не закреплен ни за какой управляющей компанией города. Аварийка на вызов в выходной не поехала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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