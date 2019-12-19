Промокшая штукатурка обрушилась на кроватки детей в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-19T09:12:33+03:00

И за это никто не ответит

Изменить размер текста: A A

Молодая семья из Челябинска проснулась ночью от криков детей: с потолка на их кроватки летели куски сырой штукатурки.

По словам матери Анастасии, еще в субботу в доме на улице Отечественная, 3, прорвало трубу. В квартире, где живут дети, несколько дней капало с потолка. Но коммунальщики не торопились устранять аварию. В итоге деревянный потолок промок, начала отслаиваться штукатурка. Она не выдержала веса наклеенной потолочной плитки и рухнула вниз.

— Детей чуть не убило! — говорит Анастасия.

Штукатурка падала на детские кроватки. Фото: героя публикации.

В январе этого года еще один ветхий дом по улице Отечественной, 15, в Ленинском районе города прославился еще одним коммунальным скандалом. Жилец пытался открыть дверь в свою комнату в коммуналке, но обрушилась внутренняя стена. Сначала управляющая компания отказывалась ремонтировать стену, ссылаясь на то, что хозяин снес ее специально. Но после вмешательства активистов привела квартиру в божеский вид.

Дом № 3, где на детей обрушилась штукатурка, не обслуживается вообще, он не закреплен ни за какой управляющей компанией города. Аварийка на вызов в выходной не поехала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU