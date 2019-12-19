2019-12-19T09:34:26+03:00
Общество

Придется побегать: в Челябинской области разработают программу «Земский тренер»

Губернатор Алексей Текслер пообещал увеличить расходы на физкультуру и спорт
Лидия ПЕСКОВА
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Для скандинавской ходьбы благоустроят дорожки.Для скандинавской ходьбы благоустроят дорожки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 19 ноября, в правительстве Челябинской области обсуждали возможность запуска программы «Земский тренер», которая привлечет на село специалистов в области спорта.

В ближайшем будущем на Южном Урале планируется построить 58 крупных спортивных объектов: 17 ФОКов, 4 плавательных бассейна, 16 стадионов, 6 крытых катков, а на 15 объектов поставят современное спортивное оборудование. Физкультура и спорт получат увеличенное финансирование. Однако без тренеров-профессионалов дело не сдвинется с мертвой точки.

— Также нужно привлекать некоммерческие организации для развития спорта, развивать семейные спортивные мероприятия, применять новые формы работы. В области есть неиспользованные резервы по вовлечению граждан в занятия физкультурой, — заявил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Среди прочего, по предложению Одера, будут созданы условия для активного досуга людей среднего и старшего возраста. К примеру, сегодня на Южном Урале очень популярна спортивная ходьба. Алексей Текслер дал поручение благоустроить для ее поклонников пешеходные зоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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