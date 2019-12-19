Кот заводчицы из Челябинска покорил мир дерзким взглядом
Знакомьтесь, это Реджи. Он сражает наповал дерзкими стрелочками в уголках глаз. Они и сделали его знаменитым. На instagram котика подписаны почти 300 тысяч фанатов.
Его приглашают сниматься в рекламе и играть в театре. Про него пишут в иностранных газетах и на сайте известной телеведущей Опры Уинфри.
А родился кот с необыкновенными глазами в питомнике заводчицы из Челябинска Юлии Карымовой. Она и рассказала нам, как Реджи стал звездой.
Читайте подробности и наслаждайтесь сниками красавчика в материале «Тот случай, когда кот красивее тебя»: 10 лучших фото зеленоглазой звезды Реджи.
ИСТОЧНИК KP.RU