Кот заводчицы из Челябинска покорил мир дерзким взглядом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-19T09:36:19+03:00

Его зеленые глаза со стрелочками не оставили равнодушными Опру Уинфри и сотни тысяч других людей

Изменить размер текста: A A

Знакомьтесь, это Реджи. Он сражает наповал дерзкими стрелочками в уголках глаз. Они и сделали его знаменитым. На instagram котика подписаны почти 300 тысяч фанатов.

Его приглашают сниматься в рекламе и играть в театре. Про него пишут в иностранных газетах и на сайте известной телеведущей Опры Уинфри.

А родился кот с необыкновенными глазами в питомнике заводчицы из Челябинска Юлии Карымовой. Она и рассказала нам, как Реджи стал звездой.

Читайте подробности и наслаждайтесь сниками красавчика в материале «Тот случай, когда кот красивее тебя»: 10 лучших фото зеленоглазой звезды Реджи.

ИСТОЧНИК KP.RU