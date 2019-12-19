2019-12-19T09:33:46+03:00
Общество

На кого стоит учиться сейчас, чтобы хорошо зарабатывать потом?

К поступлению в вуз нужно готовиться, начиная с шестого класса
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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Народная мудрость гласит: готовь сани летом! В Южно-Уральском государственном университете уверены, что к поступлению в вуз надо начинать готовиться даже не за полгода, а уже с шестого-седьмого классов.

Сегодняшним одиннадцатиклассникам осталось всего несколько месяцев школы, и после их ждет новая, взрослая, студенческая жизнь.

Как не ошибиться с выбором вуза, профессии, а значит, и всей жизни? На вопросы читателей «Комсомолки» в ходе онлайн-конференции ответили заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе, директор физико-математической школы вуза Юлия Болотина и заместитель декана факультета предвузовской подготовки университета Иван Сухих.

Читайте подробнее в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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