2019-12-19T10:16:24+03:00
Происшествия

В Челябинске вынесли приговор расчленившему женщину рецидивисту

Останки женщины нашли прохожие на мусорной площадке
Лидия ПЕСКОВА
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Наказание оказалось суровым.Наказание оказалось суровым.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тракторозаводский районный суд огласил приговор ранее судимому жителю Челябинска, который в ночь на 7 августа 2019 года убил и расчленил свою знакомую.

41-летняя женщина, жившая на Северо-Западе, приехала в гости к своему 54-летнему другу. Посиделки шли под звук бокалов. Через какое-то время между мужчиной и женщиной завязалась ссора, и хозяин квартиры избил свою гостью. Женщина ударилась головой о стену и упала без чувств. Поняв, что она скончалась, мужчина расчленил тело, упаковал в мусорные мешки и вынес на мусору.

Останки женщины нашли у домов на улице Марченко и на улице Южноуральской. Через несколько дней подозреваемого задержали.

— Суд признал хозяина квартиры виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть его гостьи. Рецидивиста приговорили к 13,5 годам лишения свободы 54-летнего.

Сам осужденный свою причастность к убийству так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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