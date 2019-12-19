Названа причина аварийной посадки самолета из Челябинска

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-19T10:56:53+03:00

Самолет Ан-12 министерства обороны совершил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кольцово из-за невозможности выпустить шасси. Из 17 человек, бывших на борту в момент посадки, никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Центрального военного округа озвучила причины ЧП с самолетом Ан-12, который приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 10 октября. Тогда экстренная посадка парализовала работу воздушной гавани.

Военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев прокомментировал:

— Это ошибка пилота, — к такому выводу пришла прокуратура после проверки и оценки действий экипажа. — Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны.

Напомним, Ан-12 вылетел с авиабазы «Шагол» 10 октября. В 9:12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово. У воздушного судна не выпустились шасси. Самолет приземлился «на брюхо», после чего возникло небольшое возгорание. Пожарные оперативно потушили пламя. Пострадавших и погибших нет.

Тогда было принято решение временно приостановить работу аэропорта Кольцово, а самолеты направить на посадку в Челябинск, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736975" frameborder="0"></iframe> Военный самолет в Кольцово.Жесткая посадкаЕвгений Стоянов

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