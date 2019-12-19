Названа причина аварийной посадки самолета из Челябинска
Прокуратура Центрального военного округа озвучила причины ЧП с самолетом Ан-12, который приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 10 октября. Тогда экстренная посадка парализовала работу воздушной гавани.
Военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев прокомментировал:
— Это ошибка пилота, — к такому выводу пришла прокуратура после проверки и оценки действий экипажа. — Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны.
Напомним, Ан-12 вылетел с авиабазы «Шагол» 10 октября. В 9:12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово. У воздушного судна не выпустились шасси. Самолет приземлился «на брюхо», после чего возникло небольшое возгорание. Пожарные оперативно потушили пламя. Пострадавших и погибших нет.
Тогда было принято решение временно приостановить работу аэропорта Кольцово, а самолеты направить на посадку в Челябинск, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».
Военный самолет в Кольцово.Жесткая посадкаЕвгений Стоянов
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU