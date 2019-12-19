Депутаты одобрили кандидатуру на пост детского омбудсмена в Челябинской области
18 декабря в Законодательном собрании области на заседании комитета обсудили кандидатуру Евгении Майоровой на пост уполномоченного по правам ребенка в регионе. Комитет одобрил предложение губернатора Алексея Текслера.
Окончательное решение областные парламентарии примут в четверг, 26 декабря. Вступить в должность уполномоченного по правам ребенка она должна будет с 1 января 2020 года.
Евгения Майорова известна южноуральцам как лидер движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». Ранее Ирина Буторина покинула пост детского уполномоченного и сменила правозащитную деятельность на министерский портфель. Буторина возглавила министерство социальных отношений Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU