«Купол подняли сами?»: горожане не верят в мистические силы метеорита «Челябинск»
На днях в Историческом музее Южного Урала произошло нечто странное. Посреди рабочего дня, когда в музее находились посетители, неожиданно поднялся купол над метеоритом. Он завис в воздухе на несколько секунд, а потом снова закрыл удивительный экспонат.
Кто-то увидел в случившемся проявление мистики: то ли метеорит неожиданно начал чудить, то ли купол открыли какие-то посетители-язычники.
Директор музея Владимир Богдановский высказал журналисту КП-Челябинск три версии произошедшего:
— метеорит — сильный магнит, он мог воздействовать на микро-аппаратуру;
— что-то мистическое натворили язычники;
— электрический замок на куполе могли сбить посторонние физические импульсы.
Однако читатели КП-Челябинск все же склоняются к бытовым причинам ЧП.
— Электрик мог проверять систему купола.
— А может, работники музея используют метеорит как некую силу, привлекающую посетителей? Сами подняли, сами удивились и распространили?
А как считаете вы?
Мистика в музее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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