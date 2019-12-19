2019-12-19T11:49:54+03:00
Общество

«Купол подняли сами?»: горожане не верят в мистические силы метеорита «Челябинск»

И активно обсуждают «полет купола» в социальных сетях [Первый отклик]
Лидия ПЕСКОВА
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Купол поднялся в воздух на высотку 10 см.Купол поднялся в воздух на высотку 10 см.Фото: Александр ДЫБИН
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На днях в Историческом музее Южного Урала произошло нечто странное. Посреди рабочего дня, когда в музее находились посетители, неожиданно поднялся купол над метеоритом. Он завис в воздухе на несколько секунд, а потом снова закрыл удивительный экспонат.

Кто-то увидел в случившемся проявление мистики: то ли метеорит неожиданно начал чудить, то ли купол открыли какие-то посетители-язычники.

Директор музея Владимир Богдановский высказал журналисту КП-Челябинск три версии произошедшего:

— метеорит — сильный магнит, он мог воздействовать на микро-аппаратуру;

— что-то мистическое натворили язычники;

— электрический замок на куполе могли сбить посторонние физические импульсы.

Однако читатели КП-Челябинск все же склоняются к бытовым причинам ЧП.

— Электрик мог проверять систему купола.

— А может, работники музея используют метеорит как некую силу, привлекающую посетителей? Сами подняли, сами удивились и распространили?

А как считаете вы?

Мистика в музее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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