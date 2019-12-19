«Лежачих выносили на руках»: из районной больницы в Челябинской области эвакуировали 150 человек

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-19T12:21:59+03:00

Пожару присвоили повышенную категорию сложности из-за того, что в больнице много людей. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

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Утром в четверг, 19 декабря, в райбольнице Миасского загорелась подсобка. Пожарные прибыли к месту ЧП спустя четыре минуты после звонка.

— В больнице уже полным ходом шла эвакуация: и здания вывели 150 человек, лежачих больных автобусом увозили в ближайшую школу. Первый этаж больницы заволокло дымом, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные вскрыли двери подсобного помещения, где находился эпицентр пожара. Потушить его оказалось просто. Погибших и пострадавших на пожаре нет. После проветривания медики и пациенты вернулись в больницу.

Подсобка выгорела. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причиной пожара стало короткое замыкание.

Это 11-й пожар на объектах здравоохранения области за год. Большая часть ЧП вызвана нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обычно в больнице или поликлинике из пустого помещения делают склад с бумагами, со старыми вещами, а за проводкой там никто не следит. Это приводит к печальным последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU