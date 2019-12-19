«Лежачих выносили на руках»: из районной больницы в Челябинской области эвакуировали 150 человек
Утром в четверг, 19 декабря, в райбольнице Миасского загорелась подсобка. Пожарные прибыли к месту ЧП спустя четыре минуты после звонка.
— В больнице уже полным ходом шла эвакуация: и здания вывели 150 человек, лежачих больных автобусом увозили в ближайшую школу. Первый этаж больницы заволокло дымом, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожарные вскрыли двери подсобного помещения, где находился эпицентр пожара. Потушить его оказалось просто. Погибших и пострадавших на пожаре нет. После проветривания медики и пациенты вернулись в больницу.
Подсобка выгорела. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
Причиной пожара стало короткое замыкание.
Это 11-й пожар на объектах здравоохранения области за год. Большая часть ЧП вызвана нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обычно в больнице или поликлинике из пустого помещения делают склад с бумагами, со старыми вещами, а за проводкой там никто не следит. Это приводит к печальным последствиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU