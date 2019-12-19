2019-12-19T13:09:00+03:00
Общество

Виновнику самого дорого ДТП в Челябинске списали более 2,5 млн долга

Перед этим рабочего, разбившего Rolls-Royce олигарха, признали банкротом
Лидия ПЕСКОВА
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До того, как объявить себя банкротом, Владислав Кантемиров планировал продать почку.До того, как объявить себя банкротом, Владислав Кантемиров планировал продать почку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В феврале 2016-го года рабочий из Челябинска вылетел на перекресток Доватора и Воровского на красный свет и разбил Rolls-Royce местного олигарха. Сначала Александр Аристов простил трудягу, но позже Челябинский электрометаллургический комбинат, на балансе которого находилась машина, подал иск о взыскании компенсации на ремонт. Суд постановил выплатить комбинату 3,8 млн рублей.

Владислав Кантемиров пытался расплачиваться с долгами из своей зарплаты. Но сразу было понятно: вернуть всю сумму ему будет сложно. Тогда летом этого года рабочий подал иск о банкротстве. И его признали банкротом 19 сентября. А потом была введена процедура реализации имущества Кантемирова — предстояло продать все, что можно продать.

За помятый бок изначально комбинат выставил Кантемирову счет на 5 млн рублей.

За помятый бок изначально комбинат выставил Кантемирову счет на 5 млн рублей.

— На данный момент реализации имущества завершена. Финансовый управляющий, который вел это дело, получил от Кантемирова положенное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Все долги с Кантемирова списаны, — сообщает Арбитражный суд Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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