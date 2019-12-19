Власти Челябинской области услышали просьбы работников скорой помощи

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-19T13:25:18+03:00

В ближайшее время в этой структуре ожидаются благоприятные изменения

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Накануне министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов встретился с работниками «Станции скорой медицинской помощи». Медики жаловались на кадровый дефицит, низкие зарплаты и незащищенность от буйных пациентов. В ходе встречи удалось найти решения некоторых проблем.

Например, кадровый дефицит планируется закрыть за счет привлечения молодых специалистов. На северо-западе и в Советском районе Челябинска, а также в поселке Новосинеглазово будут отремонтированы подстанции скорой помощи. В рамках подготовки к саммитам медиков оснастят санитарным транспортом. А бригадам предоставят тревожные кнопки в случае криминальных инцидентов.

— Решения верные и прицельные, любо-дорого посмотреть. Конкретика по улучшению материально-технической базы — вообще хорошее успокоительное (кроме денежных надбавок, разумеется), — размышляют авторы телеграм-канала «Челябушка». — А у нового министра здравоохранения Юрия Семенова после инспекции по медучреждениям Магнитки это уже второй успех. Только в Челябинске не стали дожидаться протестов и сели за стол переговоров заранее.

Сам Юрий Семенов отметил, что встречи именно в таком расширенном составе, а не просто беседы коллектива со своим главврачом, позволяют получить продуктивный разговор, который ведет к улучшениям в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU