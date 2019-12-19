Житель Кургана подмел крыльцо правительства области в костюме динозавра

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-19T14:05:44+03:00

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Житель Кургана Юрий Иванов решил намести себе счастья на следующий год жизни. В среду, 18 декабря, молодому мужчине исполнилось 30 лет. После обеда он надел костюм динозавтра и начал подметать крыльцо здания, где сидит правительство Курганской области.

— Сначала ко мне подошел мужчина без униформы и попросил уйти. Потом подоспела наша доблестная полиция. Я рассказал им, зачем делаю это. Переписав данные моего паспорта, они все-таки разрешили мне довести задуманное до конца. Правда, договорились, что я подмету не все, а только половину ступеней, — рассказал на своей личной странице в соцсетях Юрий.

Юрий Иванов. Фото: из личного архива героя.

Мужчина утверждает, что следовал старой немецкой традиции: холостой тридцатилетний мужчина должен подметать площадь перед ратушей в свой день рождения в смешном костюме. И делать это, пока его не поцелует молодая девушка. Вот и Юрий таким странным образом понадеялся найти жену.

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ИСТОЧНИК KP.RU