«Триколор настраивается»: в мэрии Челябинска объяснили ситуацию с ночной иллюминацией

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-19T13:39:13+03:00

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Челябинцам вновь не понравились украшения, закупленные мэрией к Новому году. Как раз сейчас новую иллюминацию устанавливают на улицах Челябинска.

Речь идет о фонарях, представляющих из себя российский триколор. Украшения будут видеть гости города по дороге из аэропорта (221 штука), на мосту через вокзал (88 штук), улицах Университетской Набережной (179 штук) и Артиллерийской, а также проспекте Ленина от Героев Танкограда до Лесопарковой (309 штук).

В пресс-службе мэрии пояснили, что для новаторских фонарей пусконаладочные работы еще не завершены.

— Обсуждать цвета и переливы еще рано. Конечный результат мы все увидим чуть позже. Примерно через недельку, — приводит слова Владимира Сафонова из его телеграм-канала сайт "Курс дела".

Отметим, глава города Наталья Котова также ответила на вопрос корреспондента КП-Челябинск, что пока что идут пробные запуски, а позднее все будет работать правильно.

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При этом на освещение тратят десятки миллионов рублей. Челябинску не хватает света. Многие дворы не освещаются фонарями. Лишь тусклые лампы на подъезде. Проблемы не только во дворах, но и на улицах. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU