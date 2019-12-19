В Челябинской и в Курганской областях резко испортится погода

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-19T14:04:26+03:00

На Урал и в Зауралье идут снегопады. Фото: Олег АДАМОВИЧ

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В ночь на пятницу и днем 20-21 декабря резко испортится погода на территории Челябинской и Курганской областей. Синоптики обещают обильный снег, мокрый снег, а в отдельных районах еще и метели.

На дорогах появится гололед и гололедица от наката. И хотя температура будет довольно комфортной: всего 0...-5 по Челябинской области днем и -4...-9 в Кургане, ощущения испортят резкие порывы ветра. Кое-где они будут достигать 14 м/с.

— В связи с этим водителям не стоит пренебрегать правилами безопасности на дороге: нужно быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров, — напоминает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Чтобы предотвратить образование гололеда и снежного наката на федеральных трассах будут работать более 130 единиц техники. На дороги выйдут комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Также можно звонить в МЧС: «01», «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU