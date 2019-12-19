В ЮУрГУ наградили победителей конкурса «Студент года-2019»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-19T14:00:21+03:00

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17 декабря состоялся финал конкурса «Студент года — 2019», объединяющий студентов Южно-Уральского государственного университета.

«Студент года» − это конкурс, где по-настоящему лучшие студенты Южно-Уральского государственного университета соревнуются сразу в восьми номинациях. Несмотря на молодой возраст участников, заслуг перед университетом у них накопилось большое количество, при этом средний бал в зачетной книжке варьируется от 4,5 до 5.

— Шел этап очень серьезного отбора. Ребята готовились весь год, формировали определенную фактуру. В восьми номинациях у нас осталось по три претендента. Все очень сильные, было из кого выбирать, − говорит проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов.

Премию «Студент года — 2019» получила студентка 3 курса Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Анна Галактионова. Анна занимается наукой, руководит студенческим клубом «Предпринимай!» и является участницей ансамбля народного танца ЮУрГУ «Уральское раздолье». В будущем она хочет стать экономистом, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU