Депутата, который дал взятку экс-главе Челябинска, исключили из партии
«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, а также исключила из партии депутата гордумы Сергея Селещука. Оба политика стали фигурантами уголовного дела о взятках.
Членство Тефтелева приостановили на период следствия. А Селещук лишился партбилета с формулировкой «за действие, дискредитирующее партию».
Ранее Селещук также потерял должность председателя комиссию по бюджету и муниципальному имуществу Городской думы. Депутат признался в передаче крупной взятки Евгению Тефтелеву в обмен на строительство школы в «Парковом».
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