2019-12-19T14:56:33+03:00
Общество

Депутата, который дал взятку экс-главе Челябинска, исключили из партии

А членство Тефтелева в «Единой России» приостановили на время следствия
Лидия ПЕСКОВА
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Сергей Селещук. Фото: Челябинская городская дума.Сергей Селещук. Фото: Челябинская городская дума.
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«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, а также исключила из партии депутата гордумы Сергея Селещука. Оба политика стали фигурантами уголовного дела о взятках.

Членство Тефтелева приостановили на период следствия. А Селещук лишился партбилета с формулировкой «за действие, дискредитирующее партию».

Ранее Селещук также потерял должность председателя комиссию по бюджету и муниципальному имуществу Городской думы. Депутат признался в передаче крупной взятки Евгению Тефтелеву в обмен на строительство школы в «Парковом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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