В Челябинской области распространяется вирус гриппа А
В Челябинской области на прошлой неделе был зафиксирован 1 случай заболевания гриппом А. Острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к 50-й неделе года заболели свыше 24,6 тыс. жителей, сообщает Роспотребназдор.
Грипп А распространяется воздушно-капельным путем, у заболевшего температура может повышаться до 38,5-40°. ОРВИ обычно связана с переохлаждением, ухудшением иммунитета, температура не превышает отметку 38°.
Добавим, что благодаря массовой вакцинации в Челябинской области против гриппа привито свыше 1,5 млн человек, пишет сайт «Урал-пресс-информ».
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ИСТОЧНИК KP.RU