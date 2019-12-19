Жители Челябинской области за мусор платят меньше всех в России

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-19T16:36:29+03:00

В 2019 году увеличена мощность основного сортировочного комплекса в Полетаево на 150 тыс. тонн в год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

19 декабря на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал, что общество должно знать, как формируется тариф и организована система обращения с отходами. Челябинская область с 1 января перешла на новую систему обращения с отходами. Почувствовали ли южноуральцы какие-то перемены.

Минэкологии области сообщило, что в регионе один из самых низких тарифов в России. Величина тарифа зависит от инвестиционных программ, удаленности полигонов и других причин.

За счет областного бюджета переоборудованы и содержатся новые контейнерные площадки. В 2019 году на эти цели выделено 100 млн рублей и столько же будет выделяться ежегодно. Приобретено более 7 тысяч контейнеров, которыми оснащено более 3 тысяч мест накопления ТКО.

— Созданы сортировочные комплексы в Карабаше и Снежинске, увеличена мощность основного для мегаполиса сортировочного комплекса в Полетаево на 150 тыс. тонн в год, — приводит слова начальника управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова сайт «Южноуральская панорама».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU