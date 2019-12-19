Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-19T18:01:03+03:00

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19 декабря в московской Детской городской клинической больнице Святого Владимира прошла акция программы «Мир без слез» — собственной благотворительной программы банка ВТБ. На мероприятии состоялась официальная передача денежного сертификата на 3,5 миллиона рублей. На эти средства учреждение здравоохранения приобретет новое эндоскопическое видеооборудование.

«Мир без слез» — всероссийский благотворительный проект, который реализуется в рамках социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна» и создан для развития детского здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи детям в России.

В 2019 году банк ВТБ оказал помощь 26 детским медицинским учреждениям из 23 городов России. Бюджет программы составил более 75 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году. Начиная с этого года сумма пожертвований для региональных больниц увеличена вдвое — с 1,5 до 3 миллионов рублей.

В этом году благотворительные акции сопровождались детскими праздниками с участием героев мультсериала «Маша и Медведь». В ходе спектакля персонажи в игровой форме рассказывали малышам о правилах здорового образа жизни. Более 2000 детей смогли увидеть героев мультфильма вживую и получить от них памятные сувениры.

«В 2003 году — 16 лет назад — в банке ВТБ было принято решение открыть программу, которая будет способствовать развитию детского здравоохранения в России. Мы понимали, что, помогая больницам, можно помочь сразу многим детям, нуждающимся в этом. За все время существования проекта его бюджет достиг полумиллиарда рублей. Каждый год мы видим результаты наших усилий, получаем позитивную обратную связь от врачей и родителей детей, которым удалось помочь. Это дает стимул к дальнейшему развитию программы. План на следующий год уже сформирован: в 2020 году акции пройдут в 22 регионах России (4 акции состоятся в Москве), а бюджет также составит около 75 миллионов рублей», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

География проекта в 2020 году традиционно будет расширена: «Мир без слез» впервые посетит Еврейский автономный округ (город Биробиджан). Кроме того, акции приедут в Калугу, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Тулу, Ханты-Мансийск, Якутск, Белгород, Тамбов, Темрюк, Набережные Челны, Петропавловск-Камчатский, Находку, Санкт-Петербург, Уфу, Тольятти, Пермь, Киров, Владикавказ и Москву.